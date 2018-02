Obernheim Fasnetsunfall: Archivfotos könnten Ruf schädigen

Obernheim - Überregionale Medien haben ihren Bericht über den Fasnetsunfall in Eppingen mit Archivfotos der Obernheimer Hexen illustriert, obwohl diese gar nicht am Eppinger Nachtumzug teilgenommen hatten – sie feierten daheim in Obernheim den Geburtstag ihrer Saalfasnet. "Wir sind entsetzt, mit diesem schrecklichen Unfall in Verbindung gebracht zu werden, mit dem wir nicht das Mindeste zu tun haben", erklärte ihr Zunftmeister Thorsten Scheurer am Montag gegenüber dem "Schwarzwälder Boten" "Jedem zur Freud’, niemand zum Leid – dieser Grundsatz gilt auch für uns. Es ist furchtbar, wenn während der Fasnet so ein schlimmes Unglück geschieht."