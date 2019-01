Obernheim Erneuter Unmut wegen eines nachträglichen Baugesuchs

Wie schon häufiger in den vergangenen Monaten hatte ein Obernheimer ein Änderungsgesuch vorgelegt. Genehmigt hatten der Gemeinderat und die Bauaufsichtsbehörde die Doppelgarage Am Scheibenbühl 26 schon vor Jahren: 2014/2015 wurde sie gebaut. Bei einer Baukontrolle durch das Landratsamt hat sich jetzt aber herausgestellt, dass bei der Ausführung Höhenvorgaben nicht eingehalten worden waren. Und nicht nur das: Ein Garagenschiebetor an der Seite war zusätzlich angebracht, außerdem eine zweieinhalb Meter hohe Stützmauer errichtet worden. Diese ist verfahrenspflichtig, und so wurde der Bauherr aufgefordert, nachträglich eine Baugenehmigung zu beantragen.

Der Gemeinderat besah sich in der Sitzung die Planunterlagen, welche die Überschreitung der genehmigten Maße sowie den Bau von Stützmauer und Schiebetor dokumentierten. "Es kann natürlich vorkommen, dass man sich um ein paar Zentimeter vermisst. Das ist aber etwas anderes, als bewusst einen Meter höher zu bauen!", ärgerte sich Lothar Flad. "Die Gemeindeverwaltung ist nicht einverstanden damit, dass das Gebäude nicht plangemäß errichtet wurde. Weitere Bedenken gegen den Änderungsbauantrag bestehen jedoch nicht", hatte Bürgermeister Josef Ungermann in der Sitzungsvorlage vermerkt. In der Aussprache erklärte er, die Gemeinde habe hier kaum eine Handhabe; das sei nun einmal leider Fakt. Selbstredend müsse der betreffende Bauherr eine Strafe bezahlen, aber das geschehe mit oder ohne Nachgenehmigung durch den Gemeinderat.

"Ich finde es einfach bedauerlich, wenn in einem Baugebiet in diesem sensiblen Bereich, das nur aufgrund des großen Engagements des Bürgermeisters zustande kam, so verfahren wird", erklärte Johannes Huber. Deswegen könne er nicht so einfach zustimmen.