Obernheim Eine finanzielle Anerkennung für die viele Arbeit

2016 erhielt die Bürgerstiftung eine zweigeteilte Überweisung. Ein Teil war Zustiftung und ein weiterer war als Spende überwiesen worden. Dieser Spendenbetrag und der geringe Zinsertrag aus dem Stiftungskapital sollen entsprechend dem Beschluss des Stiftungsrates für einen sozialen Fall und die Jugendarbeit der Obernheimer Vereine ausgeschüttet werden. Die Vereine werden von der Bürgerstiftung anhand einer alphabetischen Auflistung der Gemeindeverwaltung der Reihe nach für ihre Jugendarbeit gefördert. Bereits 2015 wurden für ihre wertvolle Nachwuchsarbeit mit jeweils 200 Euro unterstützt: DLRG, DRK und Freiwillige Feuerwehr. Am 12. Dezember waren nun der Motorsportclub, der Musikverein "Lyra", die Tennisgemeinschaft und der Turn- und Sportverein an der Reihe. Sie erhalten ebenfalls jeweils 200 Euro. Im Frühjahr werden weitere Vereine für ihre Jugendarbeit finanziell gefördert. Jürgen Ulrich führte aus, dass die Sparkassen-Stiftungen ihr verwaltetes Stiftungskapital in Stufenanleihen einlegt haben, um so bei Ertragszinserhöhungen schnellstmöglich davon zu profitieren.

Die Vereinsvertreter bedankten sich für die finanzielle Unterstützung und die lobende Anerkennung ihrer Jugendarbeit als herausragende gesellschaftliche Leistung.

Wer für die Obernheimer Dorfgemeinschaft, ihre Vereine und Einrichtungen etwas Gutes tun will, kann mit einer Überweisung auf das Stiftungskonto seinen Teil dazu beitragen. Stiftungskonto IBAN: DE84 6535 1260 0134 1119 99 bei der Sparkasse Zollernalb. Fragen zur Bürgerstiftung beantworten Stiftungsmanager Ulrich, 07433/137479 und Stiftungsratsvorsitzender Maier, 07436/8344.