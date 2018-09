Obernheim Ein positives Ergebnis im vierten Jahr des neuen Systems

Ungermann wies darauf hin, dass die Schlüsselzuweisungen von Land und Bund der Gemeinde gut getan hätten. Die Personalkosten lagen knapp über dem Planansatz, bei den Sachkosten wurde er knapp unterschritten. "Manche Maßnahmen sind jedoch erst in 2018 abzurechnen", merkte der Bürgermeister an. Das gilt für die knapp 800 000 Euro Endbestand bei den Zahlungsmitteln, da noch einige Ausgaben für das Feuerwehrgerätehaus im nächsten Jahr von dort abfließen. Die 78 000 Euro an Rücklagen stammen aus dem positiven Ergebnis 2017 und den Sonderergebnissen der Jahre 2015 und 2016.

Seit dem Bau des Kindergartens und der Einführung des neuen Betreuungsangebots ist 2017 der höchste Abmangel entstanden. Die EnBW hat 2017 keine Dividenden ausgeschüttet. Im Straßenbereich wurde im vergangenen Jahr nur wenig getan. Dafür mussten 2018 einige Euro zusätzlich für den Straßenunterhalt investiert werden. Bei den Gebühren für Abwasserbeseitigung, Bestattungswesen und die Mehrzweckhalle mit Schwimmbad sind keine Änderungen für 2019 geplant. "Wir wollen nicht 100 Prozent Kostendeckung fahren, aber schon noch weiter nach oben kommen", sagte Ungermann. In der Abwasserbeseitigung betrug der Kostendeckungsgrad 93,9 Prozent, im Bestattungswesen 31,3 Prozent und bei der Halle samt Bad 9,8 Prozent.

Einstimmig entschied der Gemeinderat, den Jahresabschluss 2017 vorläufig festzustellen, bis der Schlussbericht der Prüfung vorliegt. Einstimmig zur Kenntnis genommen wurden die Gebührenkalkulation für Wasser und die damit verbundene Unterdeckung des Haushaltsjahres 2017 in Höhe von 24 618 Euro.