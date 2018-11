Obernheim Dieseldiebe erneut am Werk

Obernheim. Unbekannte Dieseldiebe haben in der Nacht zum Freitag bei einer Firma in der Schulstraße aus einem Vorratstank zirka 2000 Liter Diesel abgepumpt. Der Tank stand in einer Halle der Firma. Die Täter öffneten ein Rolltor mit Gewalt. Danach stiegen sie ins Halleninnere und ließen das Rolltor nach oben. Den Dieseltreibstoff pumpten sie in mitgebrachte Behälter um. Etwa 500 Liter blieben in dem Tank zurück. An einem Lastwagen hatten sie bereits den Tankstutzen entfernt, um weiteren Treibstoff "abzuschlauchen". Dazu kam es aber nicht mehr.