Obernheim Die Umrüstung auf LED zahlt sich aus

2015 und 2016 hatte die Gemeinde rund zwei Drittel ihrer Straßenlaternen auf LED-Technik umgerüstet, was insgesamt rund 142 500 Euro kostete, von denen 51 600 Euro aus dem Förderprogramm "Klimaschutz Plus" und dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz kamen. Die Kommune selbst musste also nur knappe 91 000 Euro aufbringen. 2017 sei das erste Jahr, in dem der volle Effekt der Maßnahme zu sehen sei, erklärte Bürgermeister Josef Ungermann dem Gemeinderat. In den vorhergehenden Jahren war die Umrüstung noch nicht abgeschlossen und Einmaleffekte beeinflussten die Messergebnisse.

Die Information über den Energieverbrauch 2017 belegt nun eindrucksvoll: Die LED-Umrüstung zahlt sich nachweislich aus. "Es ist natürlich schon gigantisch, wenn man sieht, dass wir sowohl beim Verbrauch als auch bei den Kosten gut die Hälfte einsparen", brachte Ungermann es auf den Punkt. Statt gut 25 000 Euro muss Obernheim nun nur noch knapp 11 500 Euro pro Jahr investieren, um den Ort zu erhellen. Bei näherer Betrachtung gewannen die Gemeinderäte auch noch weitere Erkenntnisse: In der Hörnlestraße etwa sind noch so genannte große Glocken verbaut, die konventionell betrieben werden. Hier kann der Verbrauch mit weiteren LED-Leuchten weiter sinken. In der Bühlstraße wurde erst Mitte 2017 ein Zähler installiert; in der Gartenstraße allerdings zeigt sich der Rückgang eindrucksvoll: Von 4233 kWh im Jahr 2014 ging der Verbrauch auf 2725 kWh im vergangenen Jahr zurück. Sie ist bereits komplett umgestaltet. "Wenn man konservativ rechnet, ist die Umrüstung in neun Jahren bezahlt. Das ist eine Investition in die Zukunft, die sich lohnt. Wir sollten auch die verbleibenden 30 Prozent noch umrüsten", befand ein Ratsmitglied.

Die Bürgervertreter wollen aber tendenziell noch etwas abwarten, bis Obernheim die verbleibenden Laternen ersetzt. "Wir können Erfahrungswerte sammeln, vielleicht gibt es später auch ein weiteres Förderprogramm und technisch noch bessere Leuchten", überlegte Johannes Huber laut. Bisher funktioniert jedenfalls alles einwandfrei; es mussten kaum LED-Leuchten getauscht werden. Punktuell gab es kleine Ausfälle, die aber im Rahmen der Garantie ersetzt wurden. Im Weiler Tanneck hatte außerdem ein Baum nach einem Blitzeinschlag gebrannt; dort gingen drei Lampen kaputt und mussten deshalb erneuert werden.