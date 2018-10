Obernheim Die Meisten halten sich ans Limit

Obernheim. Seit gut acht Jahren ist die mobile Geschwindigkeitsmessanlage der Gemeinde im Einsatz. 2016 berichtete man der Bevölkerung von den ersten Ergebnissen, 2017 waren die Daten aufgrund eines Defekts nicht verwertbar. Für 2018 legte die Verwaltung dem Gemeinderat in der Oktobersitzung eine Auswertung der Messdaten vor. Die Messanlage wird zwischen März und November an unterschiedlichen Orten in Obernheim platziert. Haben die Bürger bestimmte Stellen im Blick, dürfen sie die Gemeinde davon in Kenntnis setzen. Dann wird ein neuer Standort in die Liste aufgenommen. Berücksichtigt werden in der Planung auch der Schuljahresbeginn und andere Termine.

In der Auswertung für 2018 zeigt sich, dass der überwiegende Teil der Verkehrsteilnehmer die Geschwindigkeitsbegrenzungen einhält. Rund 15 Prozent der Fahrer sind schneller unterwegs als erlaubt, und zwar sowohl in den Tempo-30-Zonen als auch in den Bereichen mit Tempo 50.

"Unvernünftige Bürger gibt es nun mal immer", sagte Bürgermeister Josef Ungermann mit Blick auf die Zahlen aus den 30er-Zonen in der Gartenstraße und "Am Steigle". Man müsse die schwarzen Schafe einfangen, erklärte er. Das gelte auch für Temposünder auf den Straßen, die höchstens mit 50 Stundenkilometern befahren werden dürften: Gerade in der Brunnenstraße, im Bereich Tanneck aus Richtung Obernheim und aus der Richtung Deilingen wurden Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Im Durchschnitt fahren die Verkehrsteilnehmer in allen Bereichen überwiegend mit angemessener oder niedrigerer Geschwindigkeit. Einzig in der Brunnenstraße aus Richtung Meßstetten fährt auch der Durchschnitt mit gut 52 Stundenkilometern.