Obernheim Die Höchstmarke an Musikern ist nun erreicht

Schriftführer Ruben Moser sprach nochmals ausführlich die einzelnen Veranstaltungen an. Besonders in Erinnerung bleibt den Musikern wohl das Bezirksmusikfest in Wald am Arlberg sowie die 1250-Jahr-Feier in Oberdgisheim. Erfolgreich sei auch das Showtimekonzert gewesen.