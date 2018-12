Obernheim Der dickste Brocken ist der Rathausplatz

Ein weiteres Projekt, das sich schon länger durch die Obernheimer Finanzen zieht, ist der neue Radweg zwischen Obernheim und Oberdigisheim. Im Jahr 2018 sind keine Finanzmittel abgeflossen; im Haushalt 2019 werden deshalb erneut Mittel dafür eingestellt. Weil Ungermann von einer Kostensteigerung ausgeht, liegt die Summe dafür bei 100 000 Euro statt wie bisher bei 80 000 Euro. "Damit sind wir auf der sicheren Seite", glaubt der Bürgermeister.

Für die Neugestaltung des Rathausumfeldes sind Ausgaben in Höhe von 250 000 Euro vorgesehen. Das macht das Projekt zum finanziell aufwendigsten Posten in der Haushaltsplanung. Die Gemeinde rechnet in diesem Bereich aber mit Unterstützung aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum und dem Ausgleichstock in Höhe von insgesamt 182 000 Euro.

Arbeiten in Tanneck werden nicht ganz billig

Für den Umbau der ehemaligen Feuerwehrgaragen im Rathausgebäude sind weitere 120 000 Euro vorgesehen; Einzahlungen von 80 000 Euro wurden dafür ebenfalls eingeplant. Auch die Erneuerung der Steuer- und Regelungstechnik im Abwasserpumpwerk Tanneck nebst begleitender Arbeiten an den Regenbehandlungsanlagen wird nicht ganz billig: 144 000 Euro veranschlagt die Gemeinde dafür im Haushaltsplanentwurf. Unterstützende Zuwendungen von 89 750 Euro sind zusätzlich berücksichtigt.

Für die Beschaffung von neuen Feuerwehrfahrzeugen sind 190 000 Euro eingestellt – über ein konkretes Fahrzeug hatte der Gemeinderat bereits im November beraten.

Der Ergebnishaushalt für das kommende schließt laut Plan mit einem ordentlichen Ergebnis von gut 5000 Euro positiv ab. Daraus ergibt sich in der Gemeinde ein Zahlungsmittelüberschuss von mehr als 256 000 Euro. Die Liquidität beläuft sich zu Jahresbeginn 2019 voraussichtlich auf fast 272 000 Euro. Zum Jahresende 2019 wird hier unterm Strich voraussichtlich eine Summe um 186 000 Euro stehen.

Die Haushaltsansätze bauen auf den Ist-Zahlen der Jahre 2017/2018 auf. Mitte 2018 zählte die Gemeinde 1477 Einwohner. Zwar zeichnet sich eine Erhöhung der Steuerkraftsumme für 2019 ab, aber Obernheim bleibt mit 1142 Euro pro Kopf dennoch weiterhin im unteren Bereich des Landkreises angesiedelt. Erfreulich sei die Tatsache, dass der Haushalt 2019 trotz vergleichsweise hoher Aufwendungen ein positives Ergebnis erwirtschaften werde, betonte Bürgermeister Josef Ungermann.

In den kommenden Jahren wird die Gemeinde weiterhin in die Sanierung des Rathauses investieren, einen Unimog als Ersatz für das bisherige Fahrzeug anschaffen müssen und einige Euros in den Neubau der Jurastraße stecken.

Wohin die Reise geht, steht erst im Januar fest

Die Gemeinderatsmitglieder haben nun bis in den Januar hinein Zeit, sich die gut 90 Seiten starke Planung für den Haushalt 2019 zu Gemüte zu führen. Bevor der Haushalt nicht beschlossen ist, können noch Änderungen vorgenommen werden. Wohin die Reise geht, wird also erst nach der Beschlussfassung im Januar des kommenden Jahres endgültig feststehen.