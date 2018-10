Obernheim Das ist ein großer Vertrauensbeweis

Der "überragende Wahlerfolg" sei ein "großer Vertrauensbeweis für die nächsten acht Jahre", sagte Huber. Dem stimmte Thorsten Scheurer als Sprecher der Obernheimer Vereine zu: "Die Zusammenarbeit mit den Vereinen war immer unkompliziert. Sie hatten immer ein offenes Ohr für uns; wir hoffen, dass das so bleibt." Auf die nächsten acht Jahre freut sich auch Günther Moser seitens der Kirchengemeinde.

Am Ende der kleinen Feier auf dem Rathausvorplatz gab es Wahlbier, Schmalzbrot und Hefezopf, spendiert vom wiedergewählten Bürgermeister.

(hol). 1223 Bürger waren in Obernheim aufgerufen zur Wahl des Bürgermeisters. 691 gingen zur Urne, das entspricht einer Wahlbeteiligung von 56,5 Prozent. 673 Stimmen waren gültig. Davon entfielen auf Josef Ungermann als einzigen Kandidaten 668 Stimmen, was eine Zustimmung von 99,3 Prozent ist.

Der richtig Mann am richtigen Platz: Josef Ungermann ist am Sonntag eindrucksvoll als Bürgermeister von Obernheim wiedergewählt worden. Mit diesem Ergebnis haben die Obernheimer Bürger deutlich gemacht, dass sie die Arbeit ihres Schultes schätzen und mit "sehr gut" bewerten. Und das ist richtig so. Ungermann hat in den vergangenen Jahren fundiert und solide gearbeitet und damit dazu beigetragen, dass Obernheim gut da steht. Jetzt darf er das fortsetzen – gestärkt durch dieses Wahlergebnis, mit dem ihm die Bürger das Vertrauen ausdrücken. Es heißt also weiter so – mit Josef Ungermann. Und der hat es auch verdient. Mit seiner unaufgeregten, bodenständigen und dennoch zupackenden Art, mit seinem klaren Blick für das Notwendige und das Mögliche hat er bewiesen: Josef Ungermann ist der richtige Mann am richtigen Platz als Chef in Obernheim.