Obernheim Bürgerkönig Josef I. und seine Brüder

Gleiches galt für den Slogan, den man meinte, in ähnlicher Form schon einmal gehört zu haben: "Make Oberna great again." Und womöglich, so spekulierten die Wahlkämpfer, erhalte Obernheim im Falle einer potenziellen Wiederwahl Ungermanns, endlich auch eine eigene Groko: "Berlin sondiert – Josef regiert". Im Übrigen, so erfuhren indes die aufmerksamen Zaungäste, "raucht kein Diesel so wie der Krauna-Stammtisch".