Obernheim Bürgerkönig Josef I. und seine Brüder

Ritter Konradin, der den Schultes, flankiert von einer eifrigen Obernheimer Hexenschar, fasnetsbedingt aus dem Amt hob, hatte die Qual der Wahl: Jeder der Obernheimer Könige – alle natürlich mit dem wunderschönen Namen „Josef“ – überreichte ihm einen Rathausschlüssel. Welcher war wohl der richtige? Konradin, fasnetserfahren wie er ist, nahm’s mit Humor. Genauso der Schultes, der vergnügt zur Kenntnis nehmen musste, dass die Könige – Mitglieder der so genannten „Schneemannszunft“ – wohl registriert hatten, dass sich am Hexen-Zunftabend die ortbekannte und überaus eloquente Putzfrau Berta bereitwillig als Kandidatin für die Bürgermeisterwahl im Herbst angekündigt hatte. „Das dürfen wir nie zulassen“, schallte es über den Rathausplatz. Sonst werde aus dem „Hexeneck“ womöglich ein „Putzfraueneck“. Unvorstellbar!

Die „Schneemänner“, pardon, die neuen Könige, machten deshalb – rein prophylaktisch, versteht sich – Wahlkampf für ihren Josef, vornehmer gesagt den „Bürgerkönig Josef I. zu Oberhan“. „Wenn’s einer kann, dann Ungermann“, war auf den bunten Flyern zu lesen, die das närrische Volk in die Hände gedrückt bekam. Dass das tiefrote Logo leicht an das einer großen Volkspartei – „Spiel Posaune, Deutschland“ – erinnerte, mag Zufall sein. Gleiches galt für den Slogan, den man meinte, in ähnlicher Form schon einmal gehört zu haben: „Make Oberna great again.“ Und womöglich, so spekulierten die Wahlkämpfer, erhalte Obernheim im Falle einer potenziellen Wiederwahl Ungermanns, endlich auch eine eigene Groko: „Berlin sondiert – Josef regiert.“ Im Übrigen, so erfuhren indes die aufmerksamen Zaungäste, „raucht kein Diesel so wie der Krauna-Stammtisch“.

Und der vielgehuldigte Bürgerkönig? Der hatte selbst am meisten Spaß mit der Königsschar: „So send se halt, meine Oberner.“ Ungermann – „Ich bin der letzte Schultes am Schmotzigen im Kreis, der abgesetzt wird!“ – reimte launige Zeilen und bekam dafür ebenfalls einen königlichen Umhang nebst Glitzerkrone. Abschließend zeigte Josef I. Konradin noch den Lichtschalter fürs Rathaus. Und lachte sich ins Fäustchen, als dieser verzweifelt nach dem richtigen Schlüssel für die gute Amtsstube suchte...