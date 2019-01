Obernheim Bürger werden in die Entscheidung miteinbezogen

Obernheim. Ob es sinnvoll ist in Obernheim ein Flurneuordnungsverfahren umzusetzen interessierte am vergangenen Mittwoch rund 50 Zuhörer im Obernheimer Bürgersaal. Bürgermeister Josef Ungermann erläuterte dem Publikum die Chancen und Möglichkeiten, die in solch einem Verfahren liegen könnten. Allein die Tatsache, dass Obernheim Teil des Konversionsraum Alb mit seinem Regionalmanagement sei, bringe den positiven Effekt einer erhöhten Förderung mit sich. Daher sei laut Ungermann eine Förderung von bis zu 85 Prozent der Kosten durchaus möglich. Ungermann betonte jedoch ausdrücklich, dass die Gemeinde und der Gemeinderat ein solches Verfahren nur anstoßen werden, wenn die überwiegende Zustimmung der Landwirte und Flurstückseigentümer in diesem Bereich gegeben sei.