Meßstetten Als das Naschen noch eine Sünde war

Begebenheiten aus der Zeit um 1900 in Oberdigisheim gab Rösle Bodmer in einem selbstverfassten Gedicht im Oberdigisheimer Dialekt zum Besten, welches das Schaffen und Wirken der Bürger in humoriger Weise beschrieb. Besonders gut gefielen dem Publikum das Gedicht vom Krautsalat und die Erzählung vom "Moschda".

Interessant und aufschlussreich waren auch die Ausführungen von Dieter Bodmer aus Hossingen. Anhand eines Bildes zeigte er, wo sich früher ein großes Krautland in Richtung Hossinger Leiter befandt, für das ein "Krautländer" verantwortlich war. Ein Wassergraben lief durch dieses Krautland, und wenn man diesen staute, entstand ein "Gauba", ein kleiner Brunnen. Bodmer hatte eigens einen Krauthobel und einen Krautstampfer mitgebracht und führte vor, wie das Kraut in einen Zuber geschnitten wurde. Auch wusste er über die zahlreichen Möglichkeiten zu berichten, Kraut schmackhaft zuzubereiten.

Mit lustigen und hintersinnigen schwäbischen Sprüchen wie "A gscheite Supp ka koim Domma schade" oder "Ma sott it glauba, was en an eigladena Schwob nei got", ging der Abend unter großem Beifall der Zuhörer zu Ende. gab Der Ortsvorsteher überreichte den Mitwirkenden und den Mitarbeitern des Naturerlebniszentrums Weinpräsente und Blumen; sein Dank galt außerdem den Mitgliedern des Schwäbischen Albvereins, die die Gäste mit zünftigem Schmalzbrot, Most und diversen Getränken bewirtet hatten.