Obernheim 25-Jähriger wegen sexuelle Nötigung verurteilt

Viel Akohol floss am 7. Juli 2018, einem Samstag, beim Motocross-Event in Obernheim. Bei dieser Gelegenheit lernten sich der damals 23-jährige Angeklagte und eine 27-jährige Albstädterin kennen, tranken zusammen, flirteten, knutschten. Zwei Jahre später musste sich nun der Mann vor dem Amtsgericht Hechingen verantworten. Der Vorwurf: Vergewaltigung. Was war passiert?

Der Angeklagte zeigte sich bei der Verhandlung am Mittwoch reumütig. Wie er berichtete, hatten er und die Frau aus Albstadt sich beim Fest über einen gemeinsamen Freund kennen gelernt und irgendwann begonnen, mitein-ander zu knutschen. "Es lag in der Luft, dass da mehr gehen könnte", erzählte der Angeklagte. In der Tat kam es später – auf dem Dach eines Sprinters, der neben dem Festzelt parkte – zum einvernehmlichen Oralverkehr zwischen den beiden. Ein Festbesucher hielt ihn auf einem Handyvideo fest.