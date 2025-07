In den kommenden fünf Jahren will das Rüstungsunternehmen weitere 150 Millionen Euro, insbesondere am Produktionsstandort in Deutschland, investieren.

Die Oberndorfer Rüstungsschmiede Heckler & Koch blickt anlässlich der Hauptversammlung am Mittwoch auf ein starkes Geschäftsjahr 2024 zurück.

Der Auftragseingang betrug laut Pressemitteilung 426,2 Millionen Euro – der höchste in der Unternehmensgeschichte. Der Umsatz stieg auf 343,4 Millionen Euro, das operative Ergebnis (EBITDA) lag bei 63,1 Millionen Euro. Der Jahresüberschuss erreichte 31,5 Mio. Euro, der Operating Cashflow überstieg erstmals 100 Mio. Euro.

„Wir haben 2024 ein wirtschaftlich sehr starkes Jahr erlebt – getragen von strategischer Klarheit, operativer Exzellenz und hoher Nachfrage nach unseren Produkten“, erklärte Vorstandschef Jens Bodo Koch: „Heckler & Koch ist heute profitabler, unabhängiger und leistungsfähiger als je zuvor.“

Von HK100 zu „HK Evolution“

Mit dem Investitionsprogramm HK100 seien von 2020 bis 2025 rund 100 Millionen Euro in die Modernisierung des Standorts Oberndorf investiert, berichtet das Unternehmen. Dazu zählen neue Fertigungsanlagen, ein Logistikzentrum und der Beginn der Erstellung des Schieß- und Montagezentrums.

Nahtlos schließe sich, so erklärt Koch in der Aktionärsversammlung, das nächste Programm an: Unter dem Titel „HK Evolution“ investierte Heckler & Koch in den kommenden fünf Jahren weitere 150 Millionen Euro – in Deutschland und in den USA. Ziel sei der technologische Ausbau, die Stärkung industrieller Kapazitäten und die Positionierung als Systemanbieter im Verteidigungssektor.

„Das neue Programm ist ein klares Bekenntnis zur Zukunftsfähigkeit des Unternehmens und zur Verantwortung, die wir als Teil der europäischen und transatlantischen Sicherheitsarchitektur übernehmen“, erklärt CFO Andreas Schnauz.

Mit dem Erwerb des am HK-Standort Oberndorf alteingesessenen Oberflächenspezialisten Chrom-Müller Metallveredelung GmbH sei 2024 zudem gezielt die eigene Wertschöpfungskette gestärkt worden.

Internationaler Erfolg, neue Produkte, wachsendes Portfolio

Heckler & Koch baut seine Präsenz in den USA konsequent aus – mit der speziell für den US-Markt entwickelten Pistole CC9, neuen Kunden im Behördenbereich und der Stärkung der lokalen Fertigung.

Im Produktbereich präsentierte das Unternehmen 2024 unter anderem das Infanteriemaschinengewehr HK 421, das gezielt als Ergänzung entwickelt worden sei und, so Koch, zeige, dass das Unternehmen Nachfragen mit spezifischen Anforderungen „in Rekordzeit erfüllen“ könne.

Genannt werden auch der Präzisionshalbautomat G 210, die „Sonderwaffe schallgedämpft G39“ sowie das neues KI-basiertes Drohnenabwehrsystem mit programmierbarer Airburst-Munition. Ein eingespieltes Produktvideo gab den Teilnehmern der Online-Aktionärsversammlung einen Eindruck dieses „Hardkill“-Waffensystems, das Drohnen, deren Funktionalität und Steuerung, also nicht stört,sondern physisch zerstört.

„Wir setzen gezielt auf einsatznahe Innovationen, die reale Bedarfe adressieren – schnell, robust, kompromisslos“, so Vertriebsvorstand Marco Geißinger. „Die Kombination aus technologischem Können und Nutzerfokus ist unsere Stärke.“

Wachstum bestätigt sich

Bereits im ersten Halbjahr 2025 liege der Auftragseingang beinahe auf Jahresniveau – ein klares Signal für die anhaltend starke Nachfrage. Parallel wachsen Produktionskapazitäten, Belegschaft und internationale Präsenz. Mit rund 1250, Mitarbeitern, darunter etwa 65 Auszubildende und dual Studierende, habe das Unternehmen auch in hinsichtlich der Personalzahlen ein Rekordniveau erreicht.

Wobei der Vergleich der Steigerungsraten von Geschäfts- und Personalentwicklung darauf hinweist, dass die Effizienz der Produktion deutlich zugenommen hat – und dass die technische Kompetenz der Mitarbeiter angesichts der Innovationen im Portfolio stark nachgefragt und wird.

CEO Koch betont: „Heckler & Koch steht wirtschaftlich auf einem soliden Fundament, ist strategisch klar positioniert und leistet mit seinen Produkten einen unverzichtbaren Beitrag zur Ausrüstung der Verteidiger von Frieden, Freiheit und Demokratie.“