Nach Brand bei Heckler&Koch Hoher Schaden – Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung

Ein Brand in einer Absauganlage beim Waffenhersteller Heckler&Koch hatte die Oberndorfer Feuerwehr am 23. Januar mehrere Stunden in Atem gehalten. Auf Nachfrage erfahren wir nun, dass die Polizei wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.