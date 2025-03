Lidia Melito-David hat am Aschermittwoch ihre Stelle als Verwaltungsleiterin Planen und Bauen bei der Stadt Oberndorf angetreten. Sichtlich erfreut zeigte sich Bürgermeister Matthias Winter, dass man nach langer Vakanz dieses auch öffentlichkeitswirksame Amt so kompetent habe besetzen können.

Nachdem Vorgänger Michael Lübke im Juli vergangenen Jahres als Baubürgermeister der Stadt Ostfildern eine neue Herausforderung angenommen hatte, zeigte sich Winter der Schwierigkeiten bewusst, eine Fachkraft zu finden, die den Ansprüchen dieser Position gerecht werden kann. Doch schon damals vertraute er darauf, dass „das Potenzial an Gestaltungsmöglichkeiten“ einen qualifizierten Nachfolger ansprechen werde.

Lesen Sie auch

Breit gefächerte Erfahrung

Angesprochen fühlte sich Lidia Melito-David tatsächlich schon seit längerer Zeit, doch sie war überzeugt, dass sie keine Chance haben werde, da sie als junge Mutter zweier Kinder aktuell nicht in Vollzeit arbeiten könne. Deshalb habe sie auf die Ausschreibung der Stelle erst gar nicht reagiert.

Ihre bisherige Vita zeigt, dass sie hervorragende Voraussetzungen für die Verwaltungsleitung Planen und Bauen mitbringt. Und im Gespräch betont sie, dass sie ihr profundes Wissen und ihre breit gefächerte Erfahrung wieder einbringen möchte, um zukunftsweisende Projekte anzugehen.

Erfahrung in Privatwirtschaft und kommunaler Verwaltung

Geboren in Singen am Hohentwiel, hat Lidia Melito-David in Konstanz Architektur studiert, in Stuttgart ihren Master in Stadtplanung gemacht und anschließend in einem Planungsbüro in Tübingen überwiegend im Hochbau gearbeitet. 2017 wechselte sie zur Stadtverwaltung Horb, wo ihr in leitender Funktion die Bereiche Stadtplanung, Stadtentwicklung, Mobilitätsmanagement und Bauleitplanung zugeordnet wurden.

Konstruktive Zusammenarbeit mit Bürgern

Mit Begeisterung erzählt sie von ihren Aufgabenbereichen, der Entwicklung und Begleitung von Großprojekten, den Konzepten für ein einheitliches Stadtbild, der Zusammenarbeit mit den Ortsverwaltungen – und auch dem Landesdenkmalamt beim baulichen Eingriff in denkmalgeschützte Gebäude.

Beim Radverkehrskonzept sei ihr die konstruktive Zusammenarbeit mit den Bürgern in guter Erinnerung, beim Thema „Barrierefreie Stadt“ habe man mit den direkt Betroffenen in der Arbeitsgruppe zu guten Lösungen gefunden. Der Jugendnahverkehrstag habe sich im Portfolio als wichtiges Instrument für Verhalten und Sicherheit im Straßenverkehr etabliert. Federführend war sie im städtischen Gestaltungsbeirat aktiv gewesen.

Engagement auch während der Familien-Pause

Privat folgte der Umzug nach Holzhausen und die Gründung einer Familie. Während ihrer Elternzeit blieb sie geringfügig beschäftigt, um in den Themen zu bleiben, den Anschluss nicht zu verpassen. Die geringe Stundenzahl veranlasste die Behörde, sie in die Bearbeitung großer Projekte nicht mehr einzubinden, wofür sie zwar Verständnis zeigte, es aber auch sehr bedauerte.

Parallel zu ihrer geringfügigen Beschäftigung habe sie ihre beruflichen Kenntnisse im ehrenamtlichen Engagement im Bürgerforum Sulz eingebracht und dabei das Thema „Energiewende“ von allen Seiten erlebt. Hitzige, auf emotionaler Ebene geführte Debatten mit vielen Falschinformationen hätten ihr einmal mehr gezeigt, wie enorm wichtig konstruktive Auseinandersetzungen sowie ein rein sachlicher und unvoreingenommener Informationsfluss durch den Gemeinderat seien.

In der früheren Stelle fehlt die Herausforderung

Nach der Elternzeit kehrte Lidia Melito-David zwar voller Tatendrang ins Horber Rathaus zurück, erwartete anfangs auch nicht, dass sie gleich ihre Großprojekte zurückbekam. Doch nach und nach wurde ihr klar, dass man ihr als zweifacher Mutter mit einer 50-Prozent-Stelle ihre ehemaligen Aufgabenbereiche nicht mehr anvertrauen würde. Sie war mit anderen Zielen zurückgekehrt, wollte an der Horber Zukunft mitbauen, wollte sich herausfordern lassen von und in ihrem Beruf – sie wollte weitergehen und nicht zurück. So sei ihre Unzufriedenheit gewachsen.

In dieser Phase entschied sie sich, auch angesichts der Tatsache, dass für Michael Lübke noch keine Nachfolge gefunden werden konnte, Bürgermeister Winter zu kontaktieren, um auszuloten, ob ihre Bewerbung für die immer noch vakante Stelle Sinn ergebe. Es gelang ihr, mit ihren Kompetenzen auch den Gemeinderat zu überzeugen. Nun ist sie mit 60 Prozent am Start, denn ihre Devise lautet: „Lieber aufstocken können als herunterfahren müssen.“

Tägliche Präsenz ist wichtig

Sie bezeichnet es als extrem wichtig, jeden Tag vor Ort zu sein, da so viele Themen ineinander und übergreifend laufen. Deshalb arbeitet sie von Montag bis Freitag vormittags und ist natürlich bei den abendlichen Sitzungen anwesend.

Da sie die volle Unterstützung ihres Ehemanns habe, dessen Beruf sich in ihr neues Arbeitsverhältnis gut einfüge, könne sie Job und Familie gleichermaßen gerecht werden. Sie wolle diese Chance in der Oberndorfer Stadtverwaltung nutzen, die gleichzeitig eine „Riesenherausforderung“ bedeute, auf welche sie sich aber sehr freue, weil sie nun wieder in einer Position sei, aus welcher heraus sie viel bewegen könne. Und das sei immer ihr erklärtes berufliches Ziel gewesen.