Zweitligist SC Paderborn vermeldet seinen fünften Neuzugang in der Sommer-Transferperiode.

Talent aus Oberndorf

Der 19-jährige Ruben Müller kommt vom Bundesligisten SC Freiburg an die Pader. Im Breisgau lief der Deutsch-Spanier in der U23 als rechter Verteidiger in 32 Spielen der Regionalliga Südwest auf.

Vom SV Zimmern zum SC Freiburg

Als 14-Jähriger wechselte Ruben Müller vom SV Zimmern in den Nachwuchs der Freiburger. Zuvor schnürte das technisch versierte Talent bis 2016 die Kickschuhe für die Spvgg Oberndorf. In der abgelaufenen Saison 2024/2025 kam Müller in 32 Partien in der Regionalliga Südwest zum Einsatz und erzielte drei Tore und fünf Vorlagen.

Über die Regionalliga in die 2. Bundesliga

„Mit Ruben bekommen wir einen technisch versierten Verteidiger, der über hohes Entwicklungspotenzial verfügt. Seine Ballbesitz-orientierte Spielweise passt zur Philosophie des SCP07. Wir freuen uns, dass sich Ruben für den Paderborner Weg entschieden hat“, erklärt Geschäftsführer Sport Benjamin Weber.