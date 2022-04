1 Die Feuerwehrleute der Oberndorfer Feuerwehr sollen bei Einsätzen gut ausgestattet sein. Foto: Suhr

Oberndorf - Manuel Suhr, Stadtbrandmeister der Oberndorfer Feuerwehr, ist es wichtig, dass seine Leute gut ausgerüstet sind. Im Ernstfall sei das ausschlaggebend. Daher brachte er in die Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt eine Beratungsvorlage ein.

Feuerwehr bekommt neue Einsatzschutzjacken

Die Feuerwehr wünscht sich 231 neue Einsatzschutzjacken. Sechs Lieferanten wurden angefragt, drei davon schickten Angebote. Die Wahl fiel schließlich auf die Firma "Der Klassiker" aus Horb. Auch die Feuerwehr Horb beziehe von dort ihre Ausstattung. Es sei zudem praktisch, dass die Firma in der direkten Nachbarschaft liegt. "So können wir mit den Kameraden nach Horb fahren und die Jacken entsprechend anpassen lassen." Schmunzelnd ergänzte Suhr: "Dem großen Schlanken und dem kleinen Dicken, so wie ich es einer bin, sollen die Schutzjacken wie angegossen passen. Mir ist wichtig, dass alles sitzt."

Über eine Rabattierung wurde mit dem Horber Unternehmen nicht gesprochen. "Wir bekommen den Herstellerpreis, da ist nicht mehr viel Spielraum übrig. Zudem fallen die Zwischenhändlerkosten weg", so Suhr in der Sitzung. Bürgermeister Hermann Acker merkte an, man werde die Preise im Auge behalten. Die Anschaffung wurde einstimmig beschlossen.

Es soll an nichts mangeln

Ruth Hunds (SPD) wollte wissen, ob demnächst auch neue Helme oder Schuhe bestellt werden sollen. Suhr erklärte: "Was Helme angeht, sind wir gut aufgestellt." Wenn jemand neue Schuhe benötigt, bekomme er 155 Euro Zuschuss. "Dafür gibt’s einen guten Schnürstiefel." Auch hier gebe es natürlich teurere Schuhe, die schon mal 300 Euro kosten können. "Dann muss aus der eigenen Tasche zugezahlt werden", sagte Suhr. Da ließ die Reaktion aus dem Gremium nicht lange auf sich warten. Gefordert wurde, dass auch teurere Schuhe bezahlt werden. Es solle der Feuerwehr an nichts mangeln. Suhr entgegnete: "Die Kameraden sind gut ausgestattet. Die erforderlichen Schuhe werden zur Verfügung gestellt. 95 Prozent der Kräfte kommen damit klar, fünf Prozent wollen eben teurere Schuhe." Es bestünde aber kein Bedarf, diese tatsächlich zu kaufen.

Neufassung der Satzung erarbeitet

In enger Abstimmung mit der Verwaltung habe Suhr zudem eine Neufassung der Feuerwehrsatzung erarbeitet. Die alte war 2008 das letzte Mal überarbeitet worden. Alle Abteilungen – auch die Jugend – seien miteinbezogen worden, fügte Suhr an. Auf wichtige Pfeiler des neuen Schriftstücks ging er in der Sitzung ein.

Neu ist, dass bereits 17-Jährige am Übungsdienst teilnehmen dürfen – also ein Jahr früher als in der alten Satzung festgeschrieben. Künftig wird der Feuerwehrkommandant hauptberuflich tätig sein und nicht mehr gewählt. Der Bürgermeister bestellt den hauptamtlichen Feuerwehrkommandanten. Die bis zu zwei Stellvertreter werden weiterhin gewählt.

Auch der Infektionsschutz wurde in der neuen Fassung berücksichtigt. Zukünftig ist die Teilnahme an Haupt- und Abteilungsversammlungen in digitaler Form möglich. Während der Corona-Pandemie habe sich gezeigt, wie wichtig dieser Punkt doch sei.