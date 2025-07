1 Die Klasse 9d mit ihrem Klassenlehrer René Görner Foto: Eith Alle Prüflinge der beiden Hauptschulklassen holen sich ihr Abschlusszeugnis. Und einer von ihnen werden nicht als Schüler dem Schulverbund Oberndorf freu bleiben.







Link kopiert



Der Schulverbund Oberndorf feierte jetzt die Entlassung der Hauptschulabschlussklassen 9d und 9e in der Mensa – direkt im Anschluss an deren erlebnisreiche Abschlussfahrt nach München. Trotz langer Zugfahrt zeigten sich die Jugendlichen frisch und absolut in Feierlaune.