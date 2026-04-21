Oberndorfer Literaturfest: Treff für Bücherfans

Beim zweiten Oberndorfer Literaturfest stehen Begegnungen mit Autoren und intensive Dialoge im Mittelpunkt.
Beinahe hätten zwei Besucher des Oberndorfer Literaturfests die Nacht im Schwedenbau verbringen müssen. Als Verena Jaburg mit ihrem Team die Türen schließen wollte, raschelte es plötzlich im hinteren Teil des Raumes. Tatsächlich entdeckten sie zwei Leser, die noch immer vertieft in ihre Bücher waren. Eine Szene, die sinnbildlich für die Veranstaltung der Marion und Otto Biesenberger-Stiftung steht, die in diesem Jahr zum zweiten Mal stattfand: Bücher können fesseln – und die Zeit vergessen lassen.