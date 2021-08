2 Das Frühschoppenkonzert auf dem Elefantenparkplatz ist gut besucht, so dass immer wieder zusätzliche Festgarnituren aufgestellt werden müssen. Foto: Fahrland

Kultursommer: Frühschoppen mit der Bauernkapelle Trichtingen erweist sich als Publikumsmagnet

Sehr erfolgreich ging der Frühschoppen mit der Bauernkapelle Trichtingen am Familientag beim Kultursommer Oberndorf über die Bühne.

Oberndorf. Die Gäste schienen nur auf eine solche Gelegenheit gewartet zu haben. Aufgrund des Zulaufs stellten die Helfer mehrfach zusätzliche Festgarnituren auf, damit alle Gäste einen Sitzplatz auf dem Festivalgelände und je nach Gusto das gewünschte Maß an Abstand fanden.

Auch Petrus war der Veranstaltung freundlich gesonnen und lieferte entgegen aller Befürchtungen keine Regenschauer, sondern mildes, windstilles Wetter. Immerhin musste dank der Bewölkung niemand einen Sonnenbrand fürchten.

Mindestens so sehr wie die Blasmusik und der freie Eintritt lockte die Aussicht, Bekannte unter freiem Himmel zu treffen und sich bei Getränken und einem Imbiss ungezwungen unterhalten zu können. Um dies zu ermöglichen, führten die Security-Mitarbeiter am Eingang eine 3G-Kontrolle durch. Das Corona-Testmobil stand bereit.

Die blütenweißen Hemdsärmel über den bestickten dunklen Samtwesten verhinderten, dass die Musiker in ihren schwarzen Kniebundhosen sowie den schwarzen Bannern am Notenständer optisch mit dem ebenfalls schwarzen Hintergrund der riesigen Bühne verschmolzen.

Dafür machten sie akustisch umso mehr auf sich aufmerksam und unterhielten das kulturell ausgehungerte Publikum mit Blasmusik vom Feinsten. Hocherfreut registrierte Moderator Jürgen Holzer die überwältigende Gästezahl und entdeckte im Publikum viele bekannte Gesichter sowie zahlreiche Musikkameraden aus der ganzen Region.

Den Taktstock bei der Trichtinger Bauernkapelle hat inzwischen Alois Frommer übernommen, doch das Ensemble freut sich, den bisherigen Dirigenten Thilo Leicht weiterhin als aktiven Klarinettisten an Bord zu haben.

Gerne hatten die Musiker nach langer Abstinenz die Probenarbeit aufgenommen und genossen es, endlich wieder vor Publikum spielen zu dürfen. "Goldene Trompeten", "Blaue Augen", "Polka ins Glück" und "Immer wieder Blasmusik" lauteten die Titel, denen etliche weitere folgten.

Auch Schlager hatte man im Repertoire. Hier und da wurden bekannte Melodien mit Gesangseinlagen von Alois und Aline Frommer garniert. Auch kleine Scherze, Trinksprüche und ein Prosit der Gemütlichkeit durften nicht fehlen.

Sonderapplaus gab es für die instrumentalen Solopartien, die zeigten, dass die Musiker nichts von ihrer Spielfreude verloren haben. Weithin hörbar schallten die Trompeten durch das Neckartal.

Die entspannte Atmosphäre lud zum Verweilen ein. Der Frühschoppen wurde ausgedehnt bis weit nach der Mittagszeit. Fortgesetzt wird der Kultursommer am Donnerstag, 26. August, mit dem "Best of"-Comedy-Programm des schwäbischen Halbitalieners Heinrich del Core sowie am Freitag und Samstag, 27. und 28. August, mit dem "O. M. I. Open-Air". Mehrere angesagte Bands aus den Genres Punk und Metal wollen für Festivalfeeling sorgen.