Oberndorfer in der Relegation: Ruben Müller und Co. fordern die Wölfe heraus

Der Oberndorfer Ruben Müller hat mit dem SC Paderborn die Chance auf den Bundesliga-Aufstieg. Für den 20-Jährigen hätte die Saison kaum besser laufen können.
Der SC Paderborn dürfte dieser Tage für viele Fußball-Fans aus der Region ein besonders spannendes Team sein. Denn beim Tabellendritten der 2. Bundesliga spielt in dieser Saison nicht nur der Ex-Balinger Laurin Curda groß auf. Auch für Ruben Müller ist das Team von Cheftrainer Ralf Kettemann aktuell ein echtes Karriere-Sprungbrett. Nun hat Müller mit den Paderbornern in der Relegation gegen den VfL Wolfsburg sogar die Chance, in die Bundesliga aufzusteigen.