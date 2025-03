Oberndorfer im Profikader: SC Freiburg verliert das Testspiel gegen den Karlsruher SC

1 Blieb gegen den KSC ohne Einsatz: der Oberndorfer Ruben Müller. Foto: Gieger

Bei strahlendem Sonnenschein hat der Karlsruher SC den SC Freiburg mit 2:1 geschlagen. Bei den Breisgauern stand mit dem 19-jährigen Ruben Müller ein Oberndorfer im Kader.









Es ist mittlerweile schon so etwas wie eine kleine Tradition, dass sich Bundesligist SC Freiburg mit dem Zweitligisten Karlsruher SC in Länderspielpause auf dem Platz trifft. So auch am Mittag vor dem Duell der DFB-Elf gegen Italien, bei fast schon sommerlichen Temperaturen wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf dem Freiburger Trainingsgelände getestet.