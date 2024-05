Wenn die Oberndorfer Frühlingsfest feiern, spielt das Wetter nur eine untergeordnete Rolle. Selbst als am Sonntagnachmittag der Himmel seine Schleusen öffnete, strömten die Besucher ins Städtle.

Die Besucher suchten sich ein einigermaßen trockenes Plätzchen oder setzten sich mit aufgespanntem Schirm an den Tisch, bis die Sonne wieder durch die Wolken blinzelte. Dann genossen sie die tolle Atmosphäre in der Oberstadt und auf dem Talplatz und freuten sich über ein gelungenes Frühlingsfest.

Bereits am Samstagnachmittag war das Städtle überaus gut besucht. Bei frühlingshaften Temperaturen ließen sich die Menschen gerne von den Betreibern der Buden und Stände verwöhnen. Getränke aller Art und natürlich eine riesige Auswahl an internationalen Speisen wurde angeboten.

Riesige Paella-Pfanne

Gut besucht und ein Blickfang war die von früheren Stadtfesten bestens bekannte Hütte der Spanier. Bunt gekleidet, boten die hübschen Mädels von der iberischen Halbinsel spanische Spezialitäten an und schöpften aus einer riesigen Paella-Pfanne unzählige Portionen an die hungrigen Gäste aus.

Aber auch sonst wurde für jeden Geschmack Süßes und Deftiges angeboten; die Zapfhähne standen nicht still. Wer das rege Treiben von ganz oben beobachten wollte, konnte dies aus der Drehleiter der Feuerwehr tun. Auch sonst war allerhand Zeitvertreib geboten.

Buntes Programm

Auf der Bühne war immer etwas los. Und im Tal sorgten Musiker für Unterhaltung. Zwei Hüpfburgen begeisterten die Kinder. Der Film „KungFu Panda 4“ sorgte für ein volles Haus im Filmtheater.

Die am Sonntag geöffneten Einzelhandelsgeschäfte, der Krämermarkt sowie der Flohmarkt boten ein breitgefächertes Angebot. Der Werkzeugmarkt und die Fahrradbörse waren bestens frequentiert. So war für jeden etwas geboten. Kurz: Der HGV hat mit seiner bestens organisierten Veranstaltung in bewährter Weise ins Schwarze getroffen.