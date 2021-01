Oberndorfer Fasnet Narro-Larve des Opas kehrt nach Hause

Lesen Sie auch: Jetzt hat die Fasnet in Oberndorf doch "a Loch"

So startete der Narrensprung viele Jahre nach der Frühmesse in St. Michael vom "Anker" aus. Die Tochter der letzten "Anker"-Wirtin, Karin Stöver, wanderte Anfang der 1980er-Jahre nach Amerika aus. Manches Erinnerungsstück aus dem Gasthaus fand bei ihr in den USA dann eine sichere Verwahrung "vor der Verwandtschaft".

Heimkehrer bekommt Platz in Ausstelungsvitirne

Bereits vor einigen Jahren schenkte sie die Original-Glasfenster, die Fasnets-Figuren zeigen, dem Oberndorfer Heimatmuseum, wo sie heute ausgestellt sind.

Und so kam es, dass die seit einigen Jahren im Bayerischen lebende Stöver jetzt den Wunsch äußerte, dass die Orden und vor allem die alte Narrolarve ihres Großvaters "nach Hause" kehren sollte.

Ein entsprechender Platz in der Ausstellungsvitrine in der Narrenstube richtet Zunftkämmerer Georg Frick denn bereits für den Heimkehrer her.