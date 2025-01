1 Spielszene von Ruben Müller aus der Partie gegen Astoria Walldorf Foto: Eibner

Der 19-Jährige Oberndorfer weilt seit Freitag mit der 1. Mannschaft der Freiburger im Trainingslager.









Bereits am 11. Januar ist der SC Freiburg in der Bundesliga wieder gefordert: Mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger Holstein Kiel startet man in das neue Jahr. Um für den Re-Start optimal vorbereitet zu sein, ging es am Freitag per Flieger ins spanische Sotogrande.