Oberndorfer Bäckerei Zahlreiche Brötchen bleiben in Corona-Zeiten übrig

Aus altem Brot würden derweil Knödelbrot, Semmelbrösel oder Tierfutter gemacht und an Kunden verkauft. Zudem können diese auch Gebäck vom Vortag erwerben, das entsprechend gekennzeichnet und günstiger ist.

Der Schwarzwälder Bote hat mit Jenny Stemke, dem "Mädchen für alles" in der Familienbäckerei, gesprochen und erfahren, was hinter ihrem Facebook-Post steckt. "Man muss die Menschen mal wachrütteln", meint Stemke. Viele Kunden hätten einfach kein Verständnis. "Alle wollen essen, aber keiner will arbeiten", klagt sie über die Situation. Bäckereien, wie auch Gastronomiebetriebe, seien unterbesetzt und suchten ständig nach Mitarbeitern.

Immerhin habe die Krise einigen die Augen geöffnet, so dass weniger Sonderwünsche kämen. Vor ein paar Jahren hatte es einen "Dinkelhype" gegeben. Den Dinkel zu verarbeiten, sei aber viel aufwendiger.

Mancher Facebook-Nutzer weiß um die Probleme der Kalkulation. So schreibt eine: "Ich denke aber, das liegt gar nicht so am Hamstern, sondern daran, dass der Kunde heute bis fünf Minuten vor Ladenschluss das komplette Programm beziehungsweise die volle Auswahl erwartet".

"Sollten wir Menschen uns mal an die eigene Nase fassen. Schuld sind nur wir selbst", schreibt eine andere. Wieder eine andere Bürgerin, die den Post kommentiert, lobt die Bäckerei für das Augenöffnen: "Find ich toll von euch, auch das mal bildlich den Menschen vor Augen zu halten und klar zu machen".

Zu viel produziert

In der Traditionsbäckerei werde generell selten zu wenig produziert, eher zu viel, sagt Stemke. Manch andere Bäckerei importiere Teiglinge aus dem Ausland oder heize mit Trockenbrot vom Vortag die Backöfen. "Wir machen alles selber und haben dafür auch faire Preise. Am Essen sollte nicht gespart werden", ist die Meinung von Jenny Stemke. Gebäckqualität und Nachhaltigkeit seien wichtige Themen für die Bäckerei.

Für 2021 soll die Backstube auch deshalb vergrößert werden. Parallel wird auf erneuerbare Energien umgestellt. Das 50-jährige Bestehen der Familienbäckerei konnte 2020 Corona-bedingt nicht wie geplant in der Backstube auf dem Lindenhof gefeiert werden. Dennoch habe die Stammkundschaft in der Pandemie der Bäckerei den Rücken gestärkt, so dass trotz Einbußen am 4. Januar die Filiale in Bochingen eröffnet werden konnte. Sie teilt ihre Räumlichkeiten dort mit der Metzgerei. Am Montag hat die Filiale am Talplatz in Oberndorf eröffnet.

Was in diesem Jahr auch fehlen wird, ist die Fasnets-Produktion. Schließlich werden bei Stemke immer die Brezeln für die Oberndorfer Narren gebacken - rund 10.000 sind es, die stets am Fasnetssamstag hergestellt werden. Zu kaufen gibt es sie aber auch dieses Jahr.