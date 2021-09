Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an.

Rüdiger Wischert war bereits in zahlreichen Entwicklungsländern und hat Hilfe geleistet. Der Einsatz in Haiti war aber der erste in einem akut betroffenen Katastrophengebiet. Im Gespräch mit unserer Redaktion schildert er seine Eindrücke.