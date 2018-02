Oberndorf/Vöhringen Unfallflucht: Verfahren wird eingestellt

Da der Fall in eine Übergangszeit beim Amtsgericht fiel, habe er sich lange verzögert, meinte Heuer, der den Fall im Oktober 2017 übernommen hat. Eine Entziehung der Fahrerlaubnis sei daher nicht mehr angemessen. "Führerscheinrechtliche Faktoren kommen aufgrund der Zeitfrage nicht mehr in Frage", so Heuer. Im Gegenzug erwarte er aber, dass der Angeklagte eine Aussage mache. "Die Beweissituation hat sich deutlich verschlechtert", meinte Heuer.

Bei einer derartig erdrückenden Beweislage sei eine Aussage wichtig. "Ein strafmildernder Einfluss kommt nicht zum Gelten, wenn es kein Geständnis gibt", sagte der Amtsgerichtsdirektor klar.

Letztlich sah der Angeklagte es wohl ein und gab zu, den Unfall verursacht und die Unfallstelle verlassen zu haben. Sein Verteidiger, Rechtsanwalt Andreas Schuster, beantragte die Einstellung des Verfahrens.

Schließlich stimmte Heuer mit der Auflage einer Zahlung von 3500 Euro an gemeinnützige Organisationen zu. Mit "viel Bauchweh" gab auch die Staatsanwältin ihre Zustimmung.

"Die Zeit hat für Sie gespielt, damit sind Sie mehr als gut weggekommen", sagte Heuer abschließend zum Angeklagten und räumte den Fauxpas des Amtsgerichts ein.