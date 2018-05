Oberndorf Unfall: Ein Schwerverletzter nach Zusammenstoß

Der Grund der Kollision war das zu späte erkennen einer Fahrzeugschlange, welche sich an der Kreuzung Trichtingen/Altoberndorf aufgrund der Verkehrslage gebildet hatte.

Diese wurde vom Klein-LKW übersehen und er wich auf die Gegenfahrbahn aus. Dabei kollidierten die beiden Fahrzeuge frontal.

Der Fahrer des 2,7 Tonnen schweren Fahrzeugs wurde schwer verletzt und musste von einem Rettungswagen in die Helios Klinik Rottweil gebracht werden. Der 47-jährige Lkw-Fahrer wurde bei der Kollision leicht verletzt und von einem Rettungswagen in ein lokales Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro.