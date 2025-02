1 Im Wahllokal im Winzelner Rathaus sind gegen Mittag mehr als 50 Prozent Wahlbeteiligung registriert. Foto: Schnekenburger

In Oberndorf, Epfendorf und Fluorn-Winzeln gibt es zwei klare Wahlsieger. Groß war derweil das Interesse der Bürger und damit auch die Wahlbeteiligung.









In Oberndorf ist der Abstand zwischen der CDU, die mit 31,6 Prozent die meisten Stimmen erhält, und der zweitplatzierten AfD mit gerade einmal 3,1 Prozentpunkten auffallend gering. Die FDP erhält am meisten Schelte. Sie fällt von einstmals 19 auf 6,7 Prozent. 79,2 Prozent der Wahlberechtigten in Oberndorf haben ihre Stimme abgegeben.