1 Es wird gewarnt, dass sich Kinder mit dem Rad auf der dunklen Straße befänden. (Symbolbild) Foto: Otto

Eine Warnmeldung erreicht uns über Soziale Medien. Es seien Kinder mit dem Rad und ohne Licht und Helm auf der alten B14 unterwegs.









Link kopiert



Besorgte Autofahrer melden dies am Donnerstagabend gegen 18.45 Uhr in einer Whatsapp-Gruppe, in der im Landkreis Verkehrsmeldungen ausgetauscht werden.