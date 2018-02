Oberndorf/Sulz Suche nach Pferd Tarik: Letzte Hoffnung Hubschrauber

Auch Hofbesitzer Frank Lamprecht hat sich bereits mehrfach an der Suche beteiligt. Doch als Besitzer des Hofes fällt ihm auch eine andere Rolle noch zu. Durch das Verschwinden von Tarik ist sein Hof quasi über Nacht in den Mittelpunkt gerückt. Für ihn auf der einen Seite sicherlich notwendig, "man soll ja schließlich wissen, wo das Pferd herkommt, damit man bei der Suche einen Ausgangspunkt hat." Seit der Suche kommen aber immer wieder Leute zu ihm, teilweise auch mit dem Auto. Das sei zwar alles schön und gut. Wer helfen wolle, solle sich aber bitte direkt an Larissa Glitscher wenden, sagt er und fügt hinzu: "Es hat sich in den vergangenen Tagen ein richtiger Gaffer-Tourismus entwickelt. Viele Leute fahren im Schritttempo am Hof vorbei. Das wollen wir nicht, der Weg ist eigentlich gesperrt."