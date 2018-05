Oberndorf/Stuttgart Prozess gegen Heckler & Koch: Waffengegner rufen zur Mahnwache auf

Stuttgart - Die Stuttgarter Friedensinitiative "Ohne Rüstung Leben" und weitere Friedensaktivisten und Waffengegner haben zum Beginn des Prozesses gegen den Waffenhersteller Heckler & Koch am Dienstag in Stuttgart zu einer Mahnwache aufgerufen. Damit wolle man der "Opfer dieser skrupellosen Geschäftspraxis" gedenken, teilte die Initiative am Freitag mit.