Oberndorf/Stuttgart HK-Prozess: Richter lässt einfach nicht locker

Das reicht Maurer nicht. "Hat man bei Heckler & Koch überlegt, auf die Mexikaner zuzugehen, um zu kontrollieren, was mit den Waffen geschieht? Was also mit dem tatsächlichen Endverbleib ist?" Wieder Kopfschütteln. Ex-Vertriebsleiter Wolfram M. verneint, Peter B. ebenfalls. Maurer kramt ein weiteres Mal in den Akten. Auszüge aus einem Protokoll zu einem Treffen des HK-Managements kann auf Nachfrage niemand erklären. "Mexiko zurzeit schwierige Genehmigungslage" heißt es da.

Der Richter sieht einen roten Faden in den Protokollen, die Formulierung wiederholt sich. Es ist mühsam im Sitzungssaal 1 des Gerichts. Maurer will zuletzt noch wissen: "Hat Berlin überlegt, zu überprüfen, wo die Waffen hingehen?" B. vermutet Ja. Eine Mitteilung zu einer neuen Auslieferung sei positiv gewesen, also seien offenbar keine Waffen in Bundesstaaten gefunden worden, die dort nicht hätten sein dürfen.

Der damalige Vertriebsleiter will nichts entschieden haben

Und was wusste Wolfram M., Vertriebsleiter bei HK ab 2009 und seit Ende 2005 bereits stellvertretender Vertriebschef? Er habe nicht sämtliche laufende Genehmigungsverfahren prüfen können, wiegelt er ab. Ums Tagesgeschäft sei es in seinem Job gegangen. "Ich habe keine spektakulären Entscheidungen im Vertrieb getroffen, keine Personalentscheidungen."

Richter Maurer versucht immer wieder herauszukitzeln, was M. denn nun entschieden hat. Wofür er den "warmen Geldregen" bekommen hat, will Maurer wissen. Eine rückwirkende Vergütung für das Jahr 2008, in dem M. stellvertretender Vertriebsleiter war, der bisherige Vertriebschef Ingo S. aber schon aus dem Unternehmen ausgeschieden war. Ein Geldregen, "nur so, wie Sie sich eingelassen haben, haben Sie ja gar nichts gemacht".

In Maurer brodelt es vermutlich. Dessen Fragen zeigen: Es ist kompliziert, zu klären, wer im Zeitraum von 2006 bis 2009 wann wofür verantwortlich war. Zig Themen, zig Fragen. Vertriebsmitarbeiterin Marianne B. verneint jedenfalls, dass sie Geld- oder Sachzuwendungen erhalten hat. Ein Laptop vielleicht? Als Richter Maurer ihr eine E-Mail vorlegt, in der eine Überweisung für eben diesen PC erwähnt wird, erwidert sie, das sei so nie geschehen.

Oder Peter B. Einer der Staatsanwälte will wissen, ob er eine variable Gehaltszahlung erhalten hat. B. verneint - auch dann, als ihm ebenfalls eine E-Mail vorgelegt wird, in der der einstige Behördenbeauftragte und spätere Geschäftsführer selbst eine solche Variable erwähnt. "Das können Sie im Arbeitsvertrag nachlesen."

Zahlreiche Puzzlestücke, die zum Prozess-Abschluss - womöglich Ende Oktober - zusammengesetzt sein könnten. Zuletzt hat Maurer genug von den Erinnerungslücken. Am nächsten Sitzungstag werden Zollmitarbeiter befragt, danach bittet er Vertreter aus dem Auswärtigen Amt zur Aussage. Er will neue Grundlagen schaffen.