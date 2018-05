Oberndorf/Stuttgart HK-Prozess: Angeklagte weisen Vorwürfe zurück

Stuttgart (dpa/lsw) - Im Prozess gegen frühere Mitarbeiter des Rüstungsherstellers Heckler & Koch haben zwei weitere Angeklagte ihre Beteiligung an illegalen Waffenexporten in mexikanische Unruhe-Provinzen zurückgewiesen. Es habe keine Hinweise auf Unregelmäßigkeiten bei den Ausfuhren gegeben, sagte ein früherer Vertriebsleiter am Donnerstag vor dem Landgericht Stuttgart. Vor der Wirtschaftsstrafkammer müssen sich fünf Beschuldigte wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontroll- und Außenwirtschaftsgesetz verantworten.