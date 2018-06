Oberndorf Stromausfall: Vogel pickt Leitung durch

Der dort erzeugte Kurzschluss führte offenbar unmittelbar im Anschluss noch zu zwei Kabeldefekten in Brittheim und Oberndorf selbst. Nachdem alle drei Fehlerstellen geortet waren, gelang es den Monteuren in Abstimmung mit der Leitstelle in Ravensburg die Stromversorgung bis 16:37 Uhr Zug um Zug komplett wieder aufzubauen.

In Brittheim soll noch im Laufe des späten Freitagnachmittags und –abends die Fehlerstelle mithilfe eines Kabelmesswagens vorsorglich genau lokalisiert, aufgegraben und repariert werden. Die Schäden in Oberndorf und an dem Kabelaufführungsmasten werden voraussichtlich am Montag beseitigt.