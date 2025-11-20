Oberndorf: Stellenzahl unverändert, dennoch entstehen neue Jobs

Die Gesamtzahl der Stellen bei der Stadt Oberndorf bleibt 2026 nahezu unverändert, im Personalplan gibt es dennoch einige Anpassungen.
Die Stadt Oberndorf bereitet sich auf das kommende Haushaltsjahr vor – und hat dabei auch ein Auge auf das Gutachten, mit dem die externe Firma Allevo beauftragt worden ist. Darin festgestellte Änderungsvorschläge für die Organisationsstruktur wurden im Entwurf des Stellenplans für den Haushalt 2026 bereits berücksichtigt, die Ergebnisse werden in der kommenden Gemeinderatssitzung am Dienstag, 2. Dezember, vorgestellt.