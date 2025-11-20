Oberndorf: Stellenzahl unverändert, dennoch entstehen neue Jobs

Die Gesamtzahl der Stellen bei der Stadt Oberndorf bleibt 2026 nahezu unverändert, im Personalplan gibt es dennoch einige Anpassungen.

Die Stadt Oberndorf bereitet sich auf das kommende Haushaltsjahr vor – und hat dabei auch ein Auge auf das Gutachten, mit dem die externe Firma Allevo beauftragt worden ist. Darin festgestellte Änderungsvorschläge für die Organisationsstruktur wurden im Entwurf des Stellenplans für den Haushalt 2026 bereits berücksichtigt, die Ergebnisse werden in der kommenden Gemeinderatssitzung am Dienstag, 2. Dezember, vorgestellt.

Im Verwaltungsausschuss war das Thema bereits Gegenstand der Beratung – und die Anpassung wurde einstimmig beschlossen. Zwar gibt es einen deutlichen Mehrbedarf, die Gesamtzahl der Stellen verändert sich durch das Gutachten aber kaum: Der summarische Stellenzuwachs beträgt lediglich 0,68 Stellen.

Grund für die vergleichsweise geringe Veränderung ist unter anderem, dass sieben Stellen aus dem Wasserwerk entfallen, da die Betriebsführung im Sommer an die Badenova übergeben wurde. Bochingens Ortsvorsteher Thorsten Ade machte deutlich: „Es gibt zwar keine großen Erhöhungen, aber die sieben Stellen fallen bei anderen Kosten wieder an, auch wenn sie im Stellenplan herausgerechnet werden.“ Insgesamt fallen zehn Stellenanteile weg, die an anderen Positionen aber aufgenommen werden.

Kein Stellenabbau

Darüber hinaus entfielen drei Stellen bei Gärtnerei, Werkhof und Klärwerk als Korrektur. Bürgermeister Matthias Winter erklärte hierzu: „Niemand muss Sorge um seinen Arbeitsplatz haben. Es handelt sich um Stellen, die bereits seit Jahren nicht mehr besetzt sind. Das sind nur Korrekturen im Plan, kein Stellenabbau.“

Obwohl der Stellenzuwachs im Vergleich zum vorherigen Plan gering ausfällt, steigen die Personalkosten durch zusätzliche Stellen, Höherbewertungen sowie Tarif- und Besoldungssteigerungen daran gemessen überproportional. Die Kostenberechnung für 2026 umfasst neben den laufenden Gehältern auch Versorgungsumlagen für Pensionäre sowie Sozialversicherungsbeiträge und Umlagen an die Zusatzversorgungskasse und den kommunalen Versorgungsverband.

Zudem sind Aufwendungen für ehrenamtlich Beschäftigte und Honorarvereinbarungen, zum Beispiel für die Volkshochschule und Jugendkunstschule, enthalten.

Personalkosten liegen bei 15,6 Millionen Euro

Die Personalkosten betragen 2026 voraussichtlich 15,6 Millionen Euro für die Stadt und 116 700 Euro für das Wasserwerk. Zum Vergleich: Im Vorjahr lagen die Personalkosten bei der Stadt bei fast 14,9 Millionen Euro, beim Wasserwerk bei 436 900 Euro. Die Differenz ergibt sich aus den Verschiebungen und den zusätzlichen Kosten durch Höherbewertungen.