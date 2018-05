Oberndorf Staffellauf gegen Rüstungsexporte startet bei Heckler & Koch

Bis nach Berlin soll der Staffelstab getragen werden – wandernd, joggend oder auf dem Fahrrad. Im Innern des Stabs haben die Initiatoren ein Blatt deponiert, auf dem sie die Forderungen aufgeschrieben haben, die sie am 2. Juni bei ihrer Abschlusskundgebung in der Bundeshauptstadt den Politikern mit auf den Weg geben wollen.

Die 16 Trägerorganisationen – darunter viele christliche Arbeitsgemeinschaften – wollen mit diesem Friedenslauf ein deutliches Zeichen gegen Rüstungsexporte setzen. "Oberndorf ist die tödlichste Stadt Europas", sagte Friedenaktivist Jürgen Grässlin bei der Auftaktkundgebung vor den Werkstoren von Heckler & Koch. Von hier aus müsse eine Botschaft ausgehen. "Strengt euch an, betreibt Rüstungskonversion und werdet die friedlichste Stadt Europas", so sein Appell.

Schon am Morgen begann die Veranstaltung mit einer Kundgebung vor der Firma Rheinmetall Defence in der Talstadt. Rund 100 Menschen nahmen daran teil, bevor sich der Tross Richtung ehemalige Klosterkirche zum ökumenischen Gottesdienst in Bewegung setzte.