Oberndorf/Schramberg Alkoholfahrt: 29-Jähriger baut mehrere Unfälle

Der 29-Jährige war gegen 23 Uhr mit seinem VW zwischen Schramberg und Hardt unterwegs. Da er ohne Licht fuhr, sah ihn ein im Gegenverkehr abbiegender Audi-Fahrer zu spät: Die Autos krachten zusammen. Danach setzte sich der 29-Jährige einfach wieder in seinen Wagen und ließ den gleichaltrigen Unfallgegner stehen.

Etwa zwei Stunden später fiel der 29-Jährige einem Autofahrer in der Lindenstraße in Oberndorf auf. Er fuhr mit seinem VW Schlangenlinien und der Gegenverkehr musste ausweichen, um einen frontalen Zusammenstoß zu verhindern. Letztendlich prallte der betrunkene Fahrer auf der mit dem VW erst gegen den Randstein und streifte dann die Leitplanke, was seine Fahrt beendete.

Die hinzugerufene Polizei stellte fest, dass der Fahrer stark betrunken war. Zwei Blutentnahmen waren die Folge. Die Beschädigungen rund um den VW deuten laut Polizei darauf hin, dass der Mann in der Zeit zwischen dem Unfall in Schramberg und dem Ende seiner Fahrt in der Lindenstraße noch weitere Unfälle verursacht hat. Eine Kratzspur seiner Felge konnten die Polizeibeamten bis nach Beffendorf verfolgen.