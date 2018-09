Oberndorf/Rottweil Heckler & Koch: Turbulenzen zu erwarten

Kurz zusammengefasst fordern sie Transparenz, Rüstungsexportstopp in "menschenrechtsverletzende und kriegführende Staaten" sowie die Gründung eines "H&K-Opferfonds". Letzteren hatten sie sich bereits bei der Versammlung im vergangenen Jahr ausbedungen. Der damalige H&K-Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzende Norbert Scheuch hatte sich diesem Ansinnen gegenüber offen gezeigt. Er war im August 2017 jedoch entlassen worden.

Vorstand und Aufsichtsrat der H&K AG hingegen wollen am Freitag die Satzung neu fassen. So soll der Vorsitzende künftig unter anderem das Recht haben, das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich zu beschränken, wenn bestimmte Maßgaben erfüllt seien, so dass die Hauptversammlung insgesamt nicht länger als sechs Stunden ­dauere.

Die "Kritischen Aktionäre Heckler & Koch" wollen einen Gegenantrag zur Aktionärshauptversammlung stellen. Darin fordern sie, die Mitglieder des Vorstands nicht zu entlasten. Desaströs sei die Finanzpolitik, was dazu geführt habe, dass die Ratingagentur "Moody’s" H&K herabgestuft habe. Menschenverachtend sei die Geschäftspolitik. Die Versprechungen des H&K-Vorstandes, wonach fortan Kriegswaffen ausschließlich in "grüne Länder" – also NATO-Staaten, NATO-assoziierte Staaten und EU-Staaten – exportiert würden, stünden im krassem Widerspruch zu den 2017 erfolgten Kriegswaffenlieferungen in "gelbe" oder "rote" Länder, begründen sie ihren Antrag.