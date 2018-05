Oberndorf Präsident des SC Freiburg pflanzt mit Schülern Baum

Seit der Saison 20ß13/14 gehen somit insgesamt 198 junge Laub- und Obstbäumchen auf das Konto der Badenova Baumpflanzaktion.

Der Präsident des SC Freiburg Fritz Keller ließ es sich nicht nehmen, zusammen mit Bürgermeister Hermann Acker und Badenova-Vorstand Maik Wassmer einen der Bäume auf dem Schulhof selbst zu pflanzen. Unter den wachsamen Blicken einer Lehrerin der Schule des Lebens (Mutpol), Eva Bonasera, sowie einiger Schüler, die die Patenschaft für die Bäume übernommen haben, wurde das Bäumchen ins vorbereitete Pflanzloch gesetzt und von den Schülern angegossen.

Sowohl Fritz Keller, als auch Maik Wassmer und Hermann Acker gaben ihrer Freude über den Klassenerhalt der Freiburger Fußballer Ausdruck und waren nicht nur über die zahlreichen Tore, sondern auch über die Bäumchen glücklich. Mit dieser Baumpflanzaktion verfolgten die Badenova und der Sportclub eine nachhaltige Philosophie und investierten in Zukunftsmärkte - der SC in junge Talente und die Badenova in erneuerbare Energien, so der Konsens von Fritz Keller und Maik Wassmer.