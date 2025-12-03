Oberndorf plant Haushaltsloch: Oberndorf steht vor einem Jahr großer Aufgaben

Steigende Personalkosten, neue Tarifregelungen und energetische Anforderungen prägen den Haushalt 2026. Verwaltung und Gemeinderat müssen Prioritäten setzen.
In nur zwei Wochen soll der Haushaltsplan für 2026 verabschiedet werden. Doch schon jetzt steht fest, dass der Ergebnishaushalt auch im kommenden Jahr nicht ausgeglichen werden kann. Das aktuelle Minus liegt bei 4,81 Millionen Euro – trotz nahezu unveränderter Stellenzahl und stabiler Hebesätze: Der Grundsteuerhebesatz bleibt unangetastet, auch der Gewerbesteuersatz liegt weiterhin bei 350 Prozent, begünstigt durch eine insgesamt gute wirtschaftliche Lage. Bürgermeister Matthias Winter und die Verwaltung machen deutlich, dass das Defizit nicht aus freiwilligen Ausgaben resultiert.