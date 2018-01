Oberndorf Pferd Tarik bleibt weiter verschwunden

Glitscher versucht bei allem Misserfolg, den Kopf nicht hängen zu lassen. "Noch keine Spur im Neckar ist besser als noch keine Spur an Land": Am meisten fürchtet sie, dass das Tier in den Fluss gestürzt sein könnte. "Ich wurde von Leuten angeschrieben, die ihre Pferde nach zwei oder sogar nach sechs Wochen wieder im Wald gefunden haben. Gesucht Pferde wurden außerdem schon 50 Kilometer von ihrem Stall wieder gefunden. Ich werde nun nochmal die Verwaltungen aller großen Städte am Rhein anschreiben, falls er nun doch weiter getrieben worden ist", sagt Glitscher.

"Wenn er da draußen ist, finden wir ihn"

Seit 15 Jahren ist der Traber, der früher bei Rennen eingesetzt wurde, in Familienbesitz, wurde einst sogar vor dem Schlachter bewahrt.

Mittlerweile ist der Fuchswallach seit rund zehn Tagen verschwunden. Das Tier war im Offenstall auf einer Hofstelle in der Neckaraue zwischen Oberndorf und Sulz untergebracht gewesen. In der Nacht, in der er verschwand, tobte gerade Sturmtief Friederike durchs Land.

Obwohl die benachbarten Waldgebiete schon durchkämmt wurden, will Glitscher sich noch einmal einem sumpfigen Gebiet widmen. "Wenn er noch da draußen ist, finden wir ihn", sagt sie.