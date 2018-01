Oberndorf Newsletter informiert über das Neueste zur Mittagszeit

"Die Welt steht nicht still", sagt der Chefredakteur des Schwarzwälder Boten, Hans-Peter Schreijäg, "und deshalb wollen wir unsere Leserinnen und Leser künftig noch umfassender und noch aktueller informieren". Aus diesem Grund gibt es ab Montag, 22. Januar, täglich zur Mittagszeit "Neues aus der Chefredaktion" – so der Titel des Schwarzwälder-Bote-Newsletters. "Uns ist dabei wichtig, dass es sich nicht nur um eine Aneinanderreihung von Ereignissen handelt", führt Schreijäg aus, "sondern um eine ergänzende Informationsmöglichkeit zur Tageszeitung, zur Vorabendausgabe unseres E-Papers und zum Online-Auftritt."

Neben einem täglichen Editorial des Chefredakteurs erhalten Leser die Top-Nachrichten des Vormittags aus dem Südwesten, aus Deutschland und der Welt. Doch damit nicht genug: Die harten Fakten werden jeden Tag zusätzlich mit unterhaltenden Elementen unterfüttert. Aber nicht nur allgemeine Nachrichten finden die Newsletter-Abonnenten, auch Geschichten, die am Vormittag in der Zeitung stehen, werden – bei entsprechender Entwicklung – fortgeschrieben. "So wollen wir gewährleisten, dass unsere Leser immer auf dem aktuellen Wissensstand sind", betont der Chefredakteur.

Der neue Newsletter, der übrigens völlig kostenlos ist, teilt sich in verschiedene Rubriken auf. Neben dem Editorial des Chefredakteurs gibt es die Top-Themen des Vormittags, spannende Bilder, aussagekräftige Zitate und auch Meinungen der Leser werden in den Newsletter integriert. Es ist also von allem etwas dabei: informativ, unterhaltend und aktuell.