Oberndorf - Nach dem historischen Narrensprung am Fasnetsdienstag ging die Feier in den Narrenstuben weiter. Beim Schwarzwälder Boten tauschten sich die Gäste in der Narrenstube angeregt über den Sprung, aber auch politische Themen aus – immer mit Augenzwinkern. Dort gab es ein großes "Hallo", und nach dem anstrengenden Sprung auch mal eine Möglichkeit, zu verweilen und sich in Ruhe bei einem Bier oder Sekt auszutauschen.