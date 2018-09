Oberndorf Keine frische Milch mehr in Beffendorf

Am Anfang sei die Milchtankstelle generell gut angenommen worden – besser als erwartet sogar. "Da waren es gut und gerne 60 Liter pro Tag", sagt Roth. Vor allem am Wochenende herrschte Hochbetrieb im Oberaichhofweg. Doch seit Februar ungefähr schwankt die Nachfrage nach der Milch stark, meint Anika Roth. Da gebe es Tage, an denen man lediglich 20 Liter verkaufe. Der Rest der Milch werde den Kälbchen gegeben, doch ein großer Teil müsse dann weggeschüttet werden – eine finanzielle Einbuße und schade um das Lebensmittel.

Die Leute kämen so unregelmäßig, dass es schwer sei, die benötigte Menge zu schätzen, sagt Roth. Ihr Schreckensszenario wäre, wenn einer der Kunden aus Freudenstadt oder Dornhan komme und der Automat dann leer sei.

Bedauerlich findet das Paar auch, dass die Tankstelle wohl im eigenen Ort nicht so gut angenommen wurde, bis auf ein paar Stammkunden. "Das ist für mich schwer verständlich, wenn man schon so etwas im eigenen Ort hat. Ich habe mich erkundigt, bei Milchtankstellen in Aichhalden, Mönchweiler oder Zimmern läuft es super", sagt Roth. Gern hätte das Paar die Direktvermarktung ausgebaut, doch Produkte wie selbst hergestellter Käse erfordern noch mehr Aufwand und Equipment, das natürlich auch bezahlt werden muss. Immerhin: "Was wir weiterhin verkaufen, sind Wurst, Eier und Kartoffeln".