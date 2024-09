Auch 2024 knüpft die Stadtbücherei Oberndorf an die gutes Resonanz an – und hat noch eine echte Neuerung im Angebot: Ein „Blind Date“ soll Erwachsene zum Lesen verführen.

Die Stadtbücherei Oberndorf war während den Sommerferien durchgehend zu den üblichen Zeiten geöffnet und stieß auch dieses Jahr wieder auf eine erfreuliche Beteiligung junger Leser an „Heiß auf lesen“, einer landesweiten Leseförderkampagne der öffentlichen Bibliotheken in Baden-Württemberg.

68 Schüler greifen zu

Alle 68 Teilnehmer hatten bei der Anmeldung ein Festival-Armbändchen sowie eine Einladung zur Abschlussparty am im Vortragssaal des Schwedenbaus erhalten. Dort wurden die Gäste jetzt von den Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei mit Getränken, Popcorn und Süßigkeiten verwöhnt. Sie fieberten aufgeregt der Preisverleihung in Anwesenheit von Bürgermeister Matthias Winter entgegen, der sich als unparteiischer Glücksbringer betätigte und für die begehrten Preise sechsmal tief in die Losbox griff.

Zuvor hatte Verena Jaburg, die Leiterin der Stadtbücherei, erfreuliche Zahlen bekannt gegeben: Innerhalb des Aktionszeitraums vom 16. Juli bis 7. September haben 46 Mädchen und 22 Jungen insgesamt 339 Bücher gelesen. Darunter waren 53 Grundschüler und 15 Kinder von weiterführenden Schulen.

Rekordverdächtige Leistung

Ein großes Lob und einen Sonderapplaus erhielt die Spitzenreiterin Lotte Stapf. Sie hatte über die Sommerzeit innerhalb von knapp acht Wochen 20 Bücher verschlungen.

Über den ersten Platz bei der Verlosung durfte sich Noah Rötzer freuen. Er erhielt ein Badetuch und einen Gutschein für eine Dauerkarte des Freibads Oberndorf für die Badesaison 2025. Büchergutscheine im Wert von 15 Euro entfielen auf Mika Lemperle, Solveig Diffenhard, Ben Kaupp, Lea Sophia Regele und Emily Engelke. Bürgermeister Matthias Winter und Verena Jaburg gratulierten den glücklichen Gewinnern, händigten die Teilnahmeurkunden an alle Anwesenden aus und luden zur anschließenden Filmvorführung ein.

„Film ab“ bei der Abschlussparty

Zur verdienten Belohnung für alle jungenLeser hatte Verena Jaburg aus dem Medienangebot der Stadtbücherei den lustigen Animationsfilm „Meine Chaosfee & ich“ ausgesucht, der allen viel Freude bereitete. Darin bilden ein Mädchen in der grauen Großstadt, das lieber wieder aufs Land in die Natur möchte, und eine durch die Zahnfeeprüfung gerasselte, verirrte Fee ein perfektes Duo für ein Abenteuer voll zauberhaftem Chaos und blühender Fantasie.

Was hinter dem Projekt steckt

Dieses Jahr sind in Baden-Württemberg 257 Bibliotheken an der Aktione „Heiß auf lesen“ beteiligt. Im Regierungsbezirk Freiburg feiert die Leseclubaktion 2024 ihr zehntes Jubiläum mit 43 beteiligten Bibliotheken. Sie wird von der Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen des Regierungspräsidiums koordiniert und steht unter der Schirmherrschaft von Regierungspräsident Carsten Gabbert.

Ziel ist es, bei Kindern und Jugendlichen von der ersten Klasse bis zum Teenie-Alter das Lese- und Textverständnis und die Medienkompetenz zu fördern. Im Vordergrund stehen die Leseförderung, Spaß am Lesen und der Anreiz für weitere Bibliotheksbesuche, auch über die Zeit der Aktion hinaus.

„Blind Date mit einem Buch“ feiert Premiere

Doch nicht nur Kinder waren dieses Jahr angesprochen. Erstmals wandte sich die Stadtbücherei während des sommerlichen Aktionszeitraums von „Heiß auf Lesen“ zusätzlich an Erwachsene. Diese wurden nämlich zu einem „Blind Date mit einem Buch“ eingeladen und durften in neutrales Papier verpackte Schmöker ausleihen, ohne vorab einen Blick auf Titel oder das Cover werfen zu können.

Ob Liebesroman, Science-Fiction, Krimi oder Historisches, lediglich das auf den Bücherpäckchen notierte Genre und die ersten zwei Sätze ließen Rückschlüsse auf den Inhalt zu. Alle abgegebenen Bewertungskarten mit einer Beurteilung zum jeweiligen „Blind Date“ nahmen an einer separaten Verlosung teil.

Auch 2025 wieder dabei

Bei 58 Rückläufen sei alles dabei gewesen, vom „Fehlgriff“ bis zum „Volltreffer“, berichtete Verena Jaburg. Eine Jahresmitgliedschaft gewannen Ingrid Blasberg, Ingrid Benedix und Martina Harder.

Jaburg zeigte sich sehr zufrieden mit dem Verlauf der Leseaktionen für Kinder und Erwachsene und kündigte bereits an, „Heiß auf Lesen“ und „Blind Date mit einem Buch“ auch im kommenden Jahr wieder anzubieten.